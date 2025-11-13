Подразделение Lasar’s Group уничтожило российской техники более чем на 12 млрд долларов

Одно из самых эффективных подразделений Национальной гвардии Украины - Lasar’s Group, специализирующееся на использовании тяжелых ударных дронов, уничтожило российской военной техники на сумму более 12 млрд долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Forbes Ukraine .

Согласно официальным отчетам подразделения, за три года боевой работы было уничтожено более 40 000 подтверждённых целей, среди которых:

свыше 2000 танков;

3000 боевых машин пехоты;

тысячи орудий, автомобилей, инженерных и логистических средств.

Lasar’s Group действует в составе НГУ с 2022 года и является пионером в применении тяжёлых дронов-бомбардировщиков для высокоточного поражения бронетехники противника.

Результаты деятельности подразделения зафиксированы в государственной системе "Армия дронов. Бонус" (неофициальное название - "Е-балы"), которая начисляет подразделениям баллы за уничтоженную технику и живую силу врага. В июньском рейтинге Lasar’s Group занимает ведущие позиции, опережая другие формирования в 2-5 раз по большинству показателей.