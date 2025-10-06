Підрозділ Касьянова розформували: подробиці скандалу та позиція ДПСУ

Розформування підрозділу ДК 8 у складі ДПСУ викликало публічний конфлікт. Військовий та фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов звинувачує владу у тиску, а Державна прикордонна служба наполягає - рішення ухвалили через відсутність результативності підрозділу.
Більше про конфлікт та як пояснюють ситуацію в ДПСУ - в матеріалі РБК-Україна.
Днями військовий та фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов, який служить у підрозділі ДК 8 у складі Державної прикордонної служби, оголосив, що його підрозділ розформовують. Відповідальність за це рішення він поклав на керівника ОП Андрія Єрмака.
За словами Касьянова, ситуація нібито виникла після його інтерв’ю, у якому він говорив "про проблеми, про монополізацію ринку компанією Fire Point".
Військовий також оприлюднив відеозвернення бійців свого підрозділу до командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді ("Мадяра") та президента Володимира Зеленського.
У ньому зазначається, що причини розформування особовому складу не пояснили, натомість надійшли списки для переведення до "різних підрозділів, структур: піхоти, пілотів, операторів".
Касьянов наголосив, що виходить на Майдан, аби його почув президент Зеленський.
Своєю чергою командувач Сил безпілотних систем ЗСУ відреагував, зазначивши, що перебуває на зв’язку з Касьяновим. Він закликав розглянути можливість переходу групи до СБС.
"Мадяр" підкреслив, що підрозділ Касьянова належить до іншого роду військ - не ЗСУ, а ДПСУ. Також він зауважив, що "має що сказати" про цей підрозділ, однак "не публічно".
За його словами, вони з Касьяновим вже працюють над пошуком рішення та додав, що вони вже визначили "подальший порядок дій".
Сьогодні Касьянов оприлюднив новий пост у Facebook, в якому заявив, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира, "якого з суботи незаконно утримували на території військової частини, і кудись забрали".
"Фактично заарештували. На людей страшенно тиснуть, погрожують в'язницею, вибивають компромат на мене. Мене заарештують у будь-який момент", - написав Касьянов.
Як пояснив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна, розформування підрозділу відбулося через відсутність результативності під час виконання завдань.
"Аби дещо пояснити ситуацію. Підрозділ про який говорить Касьянов введено в штат одного з прикордонних загонів у квітні 2024 року", - каже Демченко.
За його словами, штатна чисельність підрозділу спочатку становила понад 40 військовослужбовців. Декілька разів проводились організаційно штатні зміни, в результаті чого штат підрозділу збільшили до 100 військовослужбовців.
"Протягом періоду існування в складі ДПСУ підрозділом для ураження ворожих цілей застосовано 560 одиниць безпілотних комплексів. Середня вартість яких становить 252 тисяч гривень. Протягом 2025 року, було здійснено 12 виїздів, в ході яких використано 299 БпЛА", - розповів Демченко.
Також, каже Демченко, прикордонним відомством для забезпечення підрозділу організовано оренду необхідних приміщень, забезпечено озброєнням та засобами захисту, 11 одиниць транспортних засобів (окрім цього були ще як 3 автомобілі за волонтерською допомогою), ПММ (тільки в 2025 році) понад 6 тонн, радіостанції - портативні і автомобільні, старлінки, ноутбуки, планшети.
"В той же час, за результатами застосування, жодного разу не було підтвердження про ураження визначених військових та військово-промислових об’єктів ворога", - стверджує речник ДПСУ.
За його словами, в ході взаємодії з органами військового управління, дані про ураження визначених ворожих цілей також не підтверджено.
"Ще раз зазначу, що рішення про розформування підрозділу викликано саме оцінкою завдань, які виконували військовослужбовці цього підрозділу", - наголосив Демченко.
Він звернув увагу, що високу результативність своєму підрозділу визначав лише сам Касьянов, проте ніхто інший цього підтвердити не може ні в рядах Державної прикордонної служби України, ні з інших органів військового управління.
"Додам, особовий склад посилить інші бойові підрозділи відомства, виключно за своєю спеціальністю. Вони продовжать службу в підрозділах розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів", - додав Демченко.
Також він зазначив, на даний час від інших складових Сил безпеки і оборони до Державно прикордонної служби України не надходило клопотань про переведення підрозділу зі складу прикордонного відомства до інших військових формувань.
Волонтер АТО, активіст ініціативи "Армія SOS", керівник ініціативи "A.Drones". Радіоінженер, спеціаліст з аеророзвідки. Займається виробництвом дронів та БПЛА для української армії та безпосередньо аеророзвідкою, заснував громадське дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV".
Був приватним підприємцем у сфері реклами, служив у ВПС Республіки Білорусь у 1991-2001 роках. У 1991 році закінчив Київське Вище військово-авіаційне інженерне училище.
