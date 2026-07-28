Підробки під Marlboro і Parliament: БЕБ ліквідувало дві підпільні фабрики сигарет

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Дві підпільні фабрики: ліквідувано нелегальні тютюнові виробництва у Львівській та Харківській областях.

ліквідувано нелегальні тютюнові виробництва у Львівській та Харківській областях. Потужність до 130 тисяч пачок: За добу фабрики могли виготовляти по 70 і 60 тисяч пачок сигарет кожна.

За добу фабрики могли виготовляти по 70 і 60 тисяч пачок сигарет кожна. Майна на 60 млн грн: Правоохоронці вилучили понад 115 тисяч пачок сигарет, 3,5 тонни тютюну та виробниче обладнання.

Правоохоронці вилучили понад 115 тисяч пачок сигарет, 3,5 тонни тютюну та виробниче обладнання. Збут по всій Україні: Контрафакт реалізовували через магазини, Telegram-канали та поштових операторів.

Підпільні виробництва були облаштовані на територіях промислових зон. Один цех працював поблизу Жовкви на Львівщині, інший – на околиці Харкова.

Складські приміщення переобладнали у повноцінні виробничі комплекси з промисловими лініями, запасами тютюну, фільтрів та поліграфічної продукції.

На Львівщині виготовляли сигарети без фільтра з потужністю до 70 тисяч пачок на добу, а на Харківщині – сигарети з фільтром, до 60 тисяч пачок на добу.

Готову продукцію продавали по всій Україні через роздрібні магазини, Telegram-канали та поштових операторів. На пачки наклеювали марки акцизного податку невідомого походження, зазначили правоохоронці.

На фотографіях можна розгледіти символіку відомих брендів (фото: БЕБ)

На оприлюднених фотографіях більшість пачок навмисно заблюрені, однак на окремих із них можна розгледіти характерну символіку, схожу на бренди Marlboro і Parliament.

Водночас правоохоронці офіційно повідомляють лише про збут продукції під брендами українських та європейських виробників і не уточнюють конкретних торговельних марок.

На фотографіях можна розгледіти символіку відомих брендів (фото: Нацполіція)

Під час обшуків вилучили 115 тисяч пачок сигарет, 3,5 тони тютюну, виробниче обладнання та іншу продукцію. Загальна вартість вилученого майна становить близько 60 млн грн. Лише на Львівщині правоохоронці вилучили майна приблизно на 50 млн грн.

Для забезпечення роботи фабрик організатори встановили дизельні генератори, щоб приховати великі обсяги споживання електроенергії. Крім того, у виробничих приміщеннях облаштували житлові кімнати, де постійно проживали працівники.

Триває досудове розслідування за фактом незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до організації нелегального виробництва.

Нагадаємо, раніше БЕБ провело масштабну спецоперацію проти нелегального ринку електронних сигарет та вейпів. Тоді правоохоронці провели десятки обшуків у кількох регіонах України.