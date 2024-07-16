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Підробив документи, щоб відпочити на Карибах. Повідомлено про підозру судді

Фото: суддю Київської області викрили на підробці документів (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Викрито суддю Броварського міськрайонного суду Київської області, який підробив документи, щоб відпочити в круїзі на Карибах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось 

Згідно з матеріалами справи, суддя причетний до шахрайства, а також підробки документів, завдяки чому влітку 2023 року незаконно виїхав за кордон під виглядом службового відрядження. 

Замість відрядження разом зі своєю співмешканкою суддя вирушив на круїзному лайнері на Карибські острови. 

Для організації подорожі підозрюваний використав підроблений лист-запрошення для участі у конференції з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в Європейському союзі. Водночас жодних подібних заходів у вказаній країні не проводили. 

 

Фото: суддю Київської області викрили на підробці документів (t.me/SBUkr)

"За матеріалами справи, отримати фіктивне запрошення фігуранту допоміг його знайомий адвокат", - додає СБУ. 

Що загрожує 

Судді та його знайомому адвокату повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3, 4 ст. 358 - підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, за попередньою змовою групою осіб;
  • ч. 2 ст. 190 - шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб.

У вересні 2023-го суддю також викривали на хабарі, який він отримав за прийняття "правильного" рішення у майновому спорі. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Офісі генерального прокурора на хабарництві тим часом викрили двох прокурорів.

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Київська область