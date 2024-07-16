Подделал документы, чтобы отдохнуть на Карибах. Сообщено о подозрении судье

Согласно данным источников РБК-Украина, речь идет о Владимире Сердинском.

Фото: Владимир Сердинский (РБК-Украина)

Что случилось

Согласно материалам дела, судья причастен к мошенничеству, а также подделке документов, благодаря чему летом 2023 года незаконно выехал за границу под видом служебной командировки.

Вместо командировки вместе со своей сожительницей судья отправился на круизном лайнере на Карибские острова.

Для организации путешествия подозреваемый использовал поддельное письмо-приглашение для участия в конференции по вопросам помощи переселенцам, семьям с детьми и детям-сиротам из Украины в Европейском союзе. В то же время никаких подобных мероприятий в указанной стране не проводили.

Фото: судью Киевской области разоблачили на подделке документов (t.me/SBUkr)

"По материалам дела получить фиктивное приглашение фигуранту помог его знакомый адвокат", - добавляет СБУ.

Что угрожает

Судье и его знакомому адвокату сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3, 4 ст. 358 - подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, по предварительному сговору группой лиц;

ч. 2 ст. 190 - мошенничество, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц.

В сентябре 2023-го судью также разоблачали на взятке, которую он получил за принятие "правильного" решения в имущественном споре.