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Підриває управління ЗАЕС. У Британії відреагували на затримання гендиректора станції

Фото: посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Британії назвали злочином, що підриває безпеку управління станції, затримання російськими окупантами генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Британії в Україні Мелінду Сіммонс в Twitter.

Вона підкреслила, що Росія має негайно звільнити Мурашова.

"Його затримання є злочином, а також підриває безпечне управління станцією", - додала вона.

Нагадаємо, гендиректора Запорізької АЕС було затримано російським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Загарбники зупинили автомобіль і відвезли Мурашова у невідомому напрямку.

В українському МЗС заявили, що затримання Мурашова є черговим проявом державного тероризму з боку РФ і грубим порушенням міжнародного права.

Правоохоронці вже почали розслідувати викрадення Мурашова.

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Запорізька АЕСВеликобританія