Підрив російського командира в Криму: експерт пояснив складність операції СБУ

"Крим вже понад 10 років не під контролем України... Контррозвідувальний режим там дуже серйозний, постійно перевірки, постійний контроль на дорогах. Просочитись туди вкрай складно. Але співробітники СБУ змогли дотягнутися в Крим", - наголосив експерт.

Він пояснив, що не володіє інформацією, щодо того, хто саме виконував спецоперацію.

"Може там був хтось всередині, чи може когось відрядили, не знаю. Змогли або привезти вибухівку, або зробити з підручних матеріалів, змогли встановити пристрій для дистанційного підриву, спостерігали за ним щонайменше кілька тижнів, я думаю, щоб з'ясувати його графік... Передбачили маршрут виходу... Просто вдумайтесь, на скільки це було складно зробити, але це змогли зробити", - підкреслив Ступак.

За його словами, українські військові вже можуть дотягуватись та підривати ворога навіть на окупованій території.

"Можуть дотягуватися, можуть підривати, можуть знищувати. Це найкращі санкції, які накладає СБУ на зрадників та воєнних злочинців", - підсумував експерт.