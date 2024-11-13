Подрыв российского командира в Крыму: эксперт объяснил сложность операции СБУ

"Крым уже более 10 лет не под контролем Украины... Контрразведывательный режим там очень серьезный, постоянно проверки, постоянный контроль на дорогах. Проникнуть туда крайне сложно. Но сотрудники СБУ смогли дотянуться в Крым", - подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что не владеет информацией относительно того, кто именно выполнял спецоперацию.

"Может, там был кто-то внутри, может кого-то откомандировали, не знаю. Смогли либо привезти взрывчатку, либо сделать из подручных материалов, смогли установить устройство для дистанционного подрыва, наблюдали за ним по меньшей мере несколько недель, я думаю, чтобы выяснить его график... Предусмотрели маршрут выхода... Просто вдумайтесь, насколько это было сложно сделать, но это смогли сделать", - подчеркнул Ступак.

По его словам, украинские военные уже могут дотягиваться и взрывать врага даже на оккупированной территории.

"Могут дотягиваться, могут взрывать, могут уничтожать. Это лучшие санкции, которые налагает СБУ на предателей и военных преступников", - подытожил эксперт.