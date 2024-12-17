Підрив російського генерала у Москві: з'явилось нове відео спецоперації

На відеозаписі видно, як генерал Кириллов разом із помічником виходять з будівлі. Неподалік від них розташований електросамокат, який став ключовим елементом операції. Щойно вони опиняються в зоні дії вибухового пристрою, транспортний засіб детонує.

Ким був помічник Кириллова

Разом із генералом, як й згадувалось вище, загинув і його помічник - військовий Ілля Полікарпов. Останній співпрацював із пропагандистами й передавав забезпечення окупантам на фронт.

Ліквідація Кириллова

Слід нагадати, що напередодні СБУ заочно оголосила про підозру генералу Кириллову. Його звинуватили у масовому застосуванні забороненої хімічної зброї проти українських Сил оборони на сході та півдні країни.

Слідством встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення за наказом Кириллова російські війська здійснили понад 4,8 тисячі атак із використанням хімічних боєприпасів, які містили подразнюючі речовини CN і CS (так званий "сльозогінний газ").

Інформацію про вибух, під час якого загинув генерал армії Російської Федерації (РФ) та його помічник, першими оприлюднили російські пропагандистські ресурси.