Подрыв российского генерала Кириллова: в РФ утверждают о якобы задержании подозреваемого

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости ".

Согласно сообщению Федеральной службы безопасности (ФСБ), в России задержали "завербованного" Украиной исполнителя операции по ликвидации Кириллова. Им якобы оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения.

В ФСБ добавляют, что исполнитель операции получил мощное самодельное взрывное устройство по прибытии в Москву. Взрывчатку же потом он прикрепил к электросамокату, который был припаркован у подъезда дома Кириллова.

Для наблюдения за адресом, где жил генерал, подозреваемый якобы арендовал автомобиль и установил в нем Wi-Fi видеокамеру, которая транслировала изображение "организаторам в Днепре".

Ликвидация Кириллова

16 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) заочно объявила о подозрении генералу Кириллову, которого обвинили в массовом применении запрещенного химического оружия против украинских воинов на востоке, а также юге страны. Согласно данным следствия, с начала полномасштабной войны по приказу подозреваемого было совершено более 4,8 тысячи атак с использованием химических боеприпасов, которые содержали раздражающие вещества CN и CS.

Вчера же, 17 декабря, стало известно о ликвидации Кириллова. Как сообщают источники РБК-Украина, уничтожение генерала было операцией СБУ.

Вместе с генералом также погиб и его помощник - военный Илья Поликарпов. Последний сотрудничал с вражескими пропагандистами.