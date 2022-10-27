Підрив піротехніків на міні під Ізюмом: стан 5 поранених вкрай важкий

За даними лікарів, 5 постраждалих перебувають у вкрай важкому, але стабільному стані.

"У двох із них - ампутації кінцівок, ще у двох - численні переломи, один із черепно-мозковою травмою", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ще один постраждалий отримав легкі поранення і лікується амбулаторно. Усі вони віком до 30 років.

Що сталося?

26 жовтня в Ізюмському районі Харківської області на міні, попередньо, протитанковій, підірвався автомобіль піротехніків ДСНС. В результаті НП одна людина загинула, ще 6 отримали поранення.