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Подрыв пиротехников на мине под Изюмом: состояние 5 раненых крайне тяжелое

Фото: состояние 5 раненых пиротехников, подорвавшихся на мине под Изюмом, крайне тяжелое (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Раненые пиротехники, подорвавшиеся на мине в Изюмском районе Харьковской области, получают медицинскую помощь. Пять из шести пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА.

По данным врачей, 5 пострадавших находятся в крайне тяжелом, но стабильном состоянии.

"У двух из них - ампутации конечностей, еще у двух - многочисленные переломы, один с черепно-мозговой травмой", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще один пострадавший получил легкие ранения и лечится амбулаторно. Всем - до 30 лет.

Что произошло?

26 октября в Изюмском районе Харьковской области на мине, предварительно противотанковой, подорвался автомобиль пиротехников ГСЧС. В результате ЧП один человек погиб, еще 6 получили ранения.

Как сообщалось, в среду, 20 октября, в Изюмском районе Харьковской области автомобиль ГСЧС подорвался на вражеской мине. Погибли 2 человека, 4 ранены.

Напомним, в Херсонской области в Бериславском районе во время разминирования территорий погиб руководитель взрывотехников областной полиции Александр Козюра.

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харковГСЧС