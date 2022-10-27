Подрыв пиротехников на мине под Изюмом: состояние 5 раненых крайне тяжелое

По данным врачей, 5 пострадавших находятся в крайне тяжелом, но стабильном состоянии.

"У двух из них - ампутации конечностей, еще у двух - многочисленные переломы, один с черепно-мозговой травмой", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще один пострадавший получил легкие ранения и лечится амбулаторно. Всем - до 30 лет.

Что произошло?

26 октября в Изюмском районе Харьковской области на мине, предварительно противотанковой, подорвался автомобиль пиротехников ГСЧС. В результате ЧП один человек погиб, еще 6 получили ранения.