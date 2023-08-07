Підрив Каховської ГЕС: уряд затвердив порядок надання нової допомоги постраждалим

Зазначається, що Кабінет міністрів України ухвалив Постанову № 807 "Про затвердження Порядку надання одноразової грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції за втрачений урожай". Документ розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Кому саме надаватимуть допомогу

Допомога надаватиметься фізичним особам Миколаївської та Херсонської областей, які мають у власності земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, та/або земельну ділянку для індивідуального садівництва.

Розмір допомоги становить 3318 гривень за одну сотку земельної ділянки, на якій втрачено врожай овочів. При цьому допомога надається на площу не більше 20 соток у Миколаївській області та не більше 30 соток у Херсонській області.

Який алгоритм дій

Згідно з Порядком надання одноразової грошової допомоги, постраждалий повинен підтвердити право власності на земельну ділянку витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; державним актом на право приватної власності на землю або державним актом на право власності на земельну ділянку (у разі відсутності відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та ïx обтяження у Державному реєстрі прав на нерухоме майно).

Для надання допомоги населенню постраждалих районів, внесених до відповідного рішення регіональної комісії з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Миколаївської i Херсонської областей, органи місцевого самоврядування утворюють комісію для обстеження земельних ділянок, на яких втрачений врожай овочів.

Як працюватиме комісія

До 1 вересня 2023 року отримувач подає у паперовій або електронній формі до комісії заяву та копію документа, що підтверджує право власності на земельну ділянку.

"Комісія протягом 10 робочих днів розглядає зазначені заяви в порядку черговості ïx отримання та здійснює обстеження земельних ділянок, на яких втрачений врожай овочів, та складає відповідний акт за формою, встановленою комісією", - повідомили у Міністерстві.

Комісія на підставі актів обстежень земельних ділянок, на яких втрачений врожай овочів, визначає суму допомоги кожному отримувачу, складає перелік та подає його обласним військовим адміністраціям.

Останні на підставі отриманого переліку ухвалюють до 1 жовтня 2023 року рішення про нарахування допомоги та надсилають його структурним підрозділам, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку для спрямування допомоги отримувачам на ïx банківські рахунки.

Підрив Каховської ГЕС

В ніч на 6 червня російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС внаслідок чого частина територій Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей були затоплені.

Російський теракт також призвів до загибелі цивільних, смертей тварин, руйнування майна та забруднення Дніпра, а також спровокувало екологічне лихо.

За даними Київської школи економіки, сума прямих збитків, спричинених підривом росіянами Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 млрд доларів.