Подрыв Каховской ГЭС: правительство утвердило порядок предоставления новой помощи пострадавшим

Отмечается, что Кабинет министров Украины принял Постановление № 807 "Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной помощи пострадавшему населению в результате подрыва Российской Федерацией плотины Каховской гидроэлектростанции за потерянный урожай". Документ разработан Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.

Кому именно будут оказывать помощь

Помощь будет предоставляться физическим лицам Николаевской и Херсонской областей, которые имеют в собственности земельный участок для ведения личного крестьянского хозяйства и/или для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений, и/или земельный участок для индивидуального садоводства.

Размер помощи составляет 3318 гривен за одну сотку земельного участка, на котором потерян урожай овощей. При этом помощь предоставляется на площадь не более 20 соток в Николаевской области и не более 30 соток в Херсонской области.

Какой алгоритм действий

Согласно Порядку предоставления единовременной денежной помощи, пострадавший должен подтвердить право собственности на земельный участок выпиской из Государственного реестра прав на недвижимое имущество; государственным актом на право частной собственности на землю или государственным актом на право собственности на земельный участок (в случае отсутствия сведений о зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество и их обременения в Государственном реестре прав на недвижимое имущество).

Для оказания помощи населению пострадавших районов, внесенных в соответствующее решение региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Николаевской и Херсонской областей, органы местного самоуправления образуют комиссию для обследования земельных участков, на которых потерян урожай овощей.

Как будет работать комиссия

До 1 сентября 2023 года получатель подает в бумажной или электронной форме в комиссию заявление и копию документа, подтверждающего право собственности на земельный участок.

"Комиссия в течение 10 рабочих дней рассматривает указанные заявления в порядке очередности получения и осуществляет обследование земельных участков, на которых потерян урожай овощей, и составляет соответствующий акт по форме, установленной комиссией", - сообщили в Министерстве.

Комиссия на основании актов обследований земельных участков, на которых потерян урожай овощей, определяет сумму помощи каждому получателю, составляет перечень и подает его областным военным администрациям.

Последние на основании полученного перечня принимают до 1 октября 2023 года решение о начислении помощи и направляют его структурным подразделениям, обеспечивающим выполнение функций по вопросам агропромышленного развития для направления помощи получателям на их банковские счета.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские кафиры взорвали дамбу Каховской ГЭС, в результате чего часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей были затоплены.

Российский теракт также привел к гибели гражданских, смертей животных, разрушению имущества и загрязнению Днепра, а также спровоцировало экологическое бедствие.

По данным Киевской школы экономики, сумма прямого ущерба, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС, составляет по меньшей мере 2 млрд долларов.