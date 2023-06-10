Підрив Каховської ГЕС. ООН заявила, що РФ не пускає представників на лівий берег

Заступник генерального секретаря ООН заявив, що Росія не надала представникам організації можливість допомогти жителям окупованого лівобережжя Херсонської області, які постраждали від російського теракту на дамбі Каховської ГЕС.

Гріффітс повідомив, що в середу, 7 червня, зустрівся з послом Росії в ООН Василем Небензею, щоб попросити російську владу надати командам організації доступ на окуповану територію, щоб мати можливість допомогти українцям у захоплених регіонах.

"Під час розмови ми надали їм деталі, щоб дати можливість Москві прийняти рішення, яке, як ми сподіваємося, буде позитивним. Сподіваюся, це станеться", - сказав він.

Гріффітс розповів, що на підконтрольній Україні території ООН змогла охопити допомогою близько 30 тисяч населення.

За його словами, організація також, імовірно, звертатиметься зі спеціальним закликом про надання Україні додаткових коштів для боротьби з наслідками підриву дамби. Водночас за словами Гріффітса, про це говоритимуть за кілька тижнів, коли наслідки для економіки, довкілля та здоров'я населення постраждалих регіонів стануть більш зрозумілими.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, росіяни умисно підірвали Каховську ГЕС. Після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС Херсонську область почало затоплювати. Деякі населені пункти повністю опинилися під водою, постраждав і сам Херсон. Особливо важка ситуація на окупованому лівому берегу Херсонської області.

Українська влада повідомляла, що окупанти не займаються питанням евакуації українського населення. Згодом стало відомо, що окупанти вбивають тих, хто намагається евакуюватися.

Замість допомоги жителям лівобережної Херсонської області окупанти забороняють евакуацію з затоплених сіл та розстрілюють волонтерів, що намагаються евакуювати мешканців лівого берегу.

Рятувальники, поліція, військові та волонтери проводять евакуацію на підконтрольних Україні територіях. Проте окупанти не дають людям навіть там безпечно врятуватися від води, постійно обстрілюючи міста.

Реакція ООН на підрив Каховської ГЕС

В день підриву дамби ООН ніяк не відреагувала на трагедію. При цьому Організація оприлюднила у себе в Twitter пост про День російської мови, що викликало велике невдоволення у суспільстві.

При цьому чиновник Організації Джеремі Лоуренс оскандалився заявою про те, що ООН поки що не може розглядати підрив Каховської ГЕС як воєнний злочин через "неможливість встановлення обставин інциденту".

Відповідь України на заяву ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що швидка реакція - це не про міжнародні організації, оскільки у них своя бюрократія та стримуючі фактори.

"Тут просто, я вибачаюсь за недипломатичний термін, але ООН дуже конкретно, буду дипломатом, "помилилася" в день теракту. Вони святкували День російської мови й набрали в рота води", - сказав міністр.

Вже сьогодні парламент ухвалив звернення до Організації Об’єднаних Націй, парламентів та урядів її держав-членів у зв’язку з черговим актом тероризму РФ - підривом Каховської ГЕС.

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