ua ru
Сб, 10 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти обстріляли підтоплений Херсон: постраждали волонтери

Новость на русском →
Херсон, Субота 10 червня 2023 11:10
Окупанти обстріляли підтоплений Херсон: постраждали волонтери Фото: окупанти 10 червня обстріляли Херсон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська війська у суботу, 10 червня, обстріляли підтоплений Херсон. Внаслідок атаки постраждали волонтери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

Росіяни сьогодні завдали артилерійського удару по Корабельному району Херсона. Поранення отримали двоє чоловіків 52 та 25 років.

"Це волонтери, які надавали допомогу людям, котрі постраждали від підтоплення. Їх доставили до лікарні, нині медики надають пораненим необхідну допомогу", - додав Прокудін.

Яка ситуація у Херсоні та області

Після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС Херсонську область почало затоплювати. Деякі населені пункти повністю опинилися під водою, постраждав і Херсон. Важка ситуація також на окупованому лівому берегу Херсонської області.

Рятувальники, поліція, військові та волонтери проводять евакуацію на підконтрольних Україні територіях. Проте окупанти не дають людям безпечно врятуватися від води, постійно обстрілюючи міста.

За даними Херсонська ОВА, за останню ніч вода відійшла на 31 см, але найближчими днями очікуються дощі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон волонтери Війна в Україні
NEWS
Росія атакувала Україну ракетами та дронами: що відомо про наслідки
Росія атакувала Україну ракетами та дронами: що відомо про наслідки
DAILY
"Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС