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В ООН поки не помітили ознак воєнного злочину у підриві Каховської ГЕС

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П'ятниця 09 червня 2023 15:49
В ООН поки не помітили ознак воєнного злочину у підриві Каховської ГЕС Фото: в ООН поки не помітили ознак воєнного злочину у підриві Каховської ГЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Управління ООН з прав людини поки що не може оцінити, чи є підрив Каховської гідроелектростанції росіянами воєнним злочином.

Про це заявив представник офісу верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

"Оскільки обставини інциденту залишаються неясними, передчасно розглядати питання про те, чи міг бути скоєний воєнний злочин", - заявив він, коментуючи руйнування греблі в Херсонській області.

Він також зазначив, що повторює заклик щодо проведення незалежного, ретельного та прозорого розслідування інциденту. За словами Лоуренса, всі запити на відвідування територій України, що знаходяться під російською окупацією, було відхилено.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, 6 червня вночі російські окупанти за допомогою мін підірвали Каховську ГЕС, через що було зруйновано греблю. Після цього низку населених пунктів Херсонської області почало затоплювати.

Вже відомо, що внаслідок інциденту у тимчасово окупованих Олешках загинули щонайменше дев'ятеро людей.

Російська пропаганда почала звинувачувати Україну в тому, що дамбу нібито було зруйновано внаслідок ракетного удару. Але цю версію вже спростували експерти з інженерної справи. Вони стверджують, що до подібні наслідки міг спричинити лише потужний підрив зсередини.

Більш детально про всі наслідки підриву Каховської ГЕС станом на сьогодні - у матеріалі РБК-Україна.

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