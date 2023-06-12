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Підрив Каховської ГЕС. МОЗ закликало мешканців півдня не використовувати забруднену воду

Фото: МОЗ закликало мешканців півдня не використовувати забруднену воду (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Підрив Каховської ГЕС призвів до масштабної екологічної катастрофи у багатьох областях України. Однак місцевим жителям радять уникати використання забрудненої води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнямна Міністерство охорони здоров'я.

Жителям Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Одеської областей радять використовувати воду тільки з безпечних перевірених джерел. Окрім цього категорично забороняється використання неочищеної води з акваторії Дніпра та інших водойм на територіях.

Як повідомляють у МОЗ, через затоплення полів, каналізаційних споруд, кладовищ та домогосподарств вода має високий рівень забруднення. Спеціалісти вже зафіксували значне перевищення мікробіологічних показників у поверхневих водоймах. Через це таку воду в жодному випадку не можна використовувати, оскільки це може призвести до виникнення гострих кишкових інфекцій.

Людей просять уникати:

  • купання у водоймах;
  • забору води для споживання та господарських потреб;
  • напування тварин;
  • вилову риби.

"Від цього залежить здоров’я та життя ваші, а також ваших близьких! Нагадуємо, на постраждалих територіях посилено епідемічний нагляд. Використовувати можна лише бутильовану та привозну воду, а також також ту, що подається централізовано через систему водопостачання", - нагадали в МОЗ.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Підрив росіянами Каховської ГЕС стави причиною екоциду. Через руйнування дамби було затоплено десятки населених пунктів, а під водою опинилося 30% природно-заповідного фонду Херсонської області.

Окрім цього було зафіксовано масовий мор риби, а пляжі Одеської області поступово перетворюються на сміттєзвалища. Особисті речі, сміття, техніку, будинки та вибухонебезпечні предмети виносить течією у море, а потім прибиває до пляжів.

За підрахунками уряду, окупанти, підірвавши Каховську ГЕС, завдали довкіллю збитків на 55 млрд гривень.

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