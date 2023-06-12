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Подрыв Каховской ГЭС. Минздрав призвал южан не использовать загрязненную воду

Фото: Минздрав призвал южан не использовать загрязненную воду (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Подрыв Каховской ГЭС привел к масштабной экологической катастрофе во многих областях Украины. Однако местным жителям советуют избегать использования загрязненной воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Жителям Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областей рекомендуют использовать воду только из безопасных проверенных источников. Кроме этого, категорически запрещается использование неочищенной воды из акватории Днепра и других водоемов на территориях.

Как сообщают в Минздраве, из-за затопления полей, канализационных сооружений, кладбищ и домохозяйств вода имеет высокий уровень загрязнения. Специалисты уже зафиксировали значительное превышение микробиологических показателей в поверхностных водоемах. Поэтому такую воду ни в коем случае нельзя использовать, поскольку это может привести к возникновению острых кишечных инфекций.

Людей просят избегать:

  • купание в водоемах;
  • забора воды для потребления и хозяйственных нужд;
  • поение животных;
  • вылова рыбы.

"От этого зависит здоровье и жизнь ваши, а также ваших близких! Напоминаем, на пострадавших территориях усилен эпидемический надзор. Использовать можно только бутилированную и привозную воду, а также подаваемую централизованно через систему водоснабжения", - напомнили в Минздраве. .

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Подрыв россиянами Каховской ГЭС стал причиной экоцида. Из-за разрушения дамбы были затоплены десятки населенных пунктов, а под водой оказалось 30% природно-заповедного фонда Херсонской области.

Кроме этого был зафиксирован массовый мор рыбы, а пляжи Одесской области постепенно превращаются в свалки. Личные вещи, мусор, технику, дома и взрывоопасные предметы уносит течением в море, а затем прибивает к пляжам.

По подсчетам правительства, кафиры, взорвав Каховскую ГЭС, нанесли окружающей среде ущерб на 55 млрд гривен.

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