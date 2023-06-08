Підрив Каховської ГЕС має стати основою для санкцій проти атомної галузі Росії, - МЗС

Підрив Каховської ГЕС має стати основою для санкцій ЄС та світу проти атомної галузі РФ.Осушення Каховського водосховища впливає на безпеку Запорізької атомної електростанції.

Про це розповіла директорка департаменту економічної дипломатії Міністерства закордонних справ Олександра Василенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Media Center Ukraine .

Василенко нагадала, що після вибуху Каховської ГЕС Україна закликала країни ЄС та G7 терміново розглянути санкції проти російської ракетобудівної індустрії та атомної галузі.

"Підрив Каховської ГЕС - це прямий індикатор того, що порушено систему безпеки одного з найбільших українських ядерних об'єктів, Запорізької атомної станції… Тому цей діалог ведеться", - наголосила директорка департаменту економічної дипломатії МЗС.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня російські окупанти умисно підірвали Каховську гідроелектростанцію. В Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.

Раніше "Енергоатом" заявляв, що ситуація на ЗАЕС може мати негативні наслідки, однак вона залишається контрольованою. А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що рівень води в ставі-охолоджувачі перебуває на технічно необхідній позначці.

Водночас сьогодні генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі повідомив, що рівень води в Каховському водосховищі впав на 2,8 метра до позначки в 14,03 метрів.

Новий пакет санкцій ЄС проти Росії

Нагадаємо, що в ЄС зараз ведеться робота над 11 пакетом санкцій проти Росії, на тлі чого частина країн відновила тиск проти ядерної промисловості країни. Пізніше стало відомо, що Європейський Союз поки що не має наміру вводити санкції проти російської державної атомної компанії "Росатом".

У рамках проекту наступного 11 пакету санкцій ЄС уперше запропонував новий механізм із третіми країнами, які вважаються причетними до обходу санкцій проти Росії, допомагаючи їй імпортувати товари подвійного призначення.

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