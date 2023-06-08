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Подрыв Каховской ГЭС должен стать основой санкций против атомной отрасли России, - МИД

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Украина, Четверг 08 июня 2023 22:06
Подрыв Каховской ГЭС должен стать основой санкций против атомной отрасли России, - МИД Фото: подрыв Каховской ГЭС должен стать основой санкций против атомной отрасли РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Подрыв Каховской ГЭС должен стать основой для санкций ЕС и мира против атомной отрасли РФ. Осушение Каховского водохранилища влияет на безопасность Запорожской атомной электростанции.

Об этом рассказала директор департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел Александра Василенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Media Center Ukraine.

Василенко напомнила, что после взрыва Каховской ГЭС, Украина призвала страны ЕС и G7 срочно рассмотреть санкции против российской ракетостроительной индустрии и атомной отрасли.

"Подрыв Каховской ГЭС – это прямой индикатор того, что нарушена система безопасности одного из крупнейших украинских ядерных объектов, Запорожской атомной станции… Поэтому этот диалог ведется", - подчеркнула директор департамента экономической дипломатии МИД.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российские оккупанты умышленно взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

Ранее "Энергоатом" заявлял, что ситуация на ЗАЭС может иметь отрицательные последствия, однако она остается контролируемой. А премьер-министр Украины Денис Шмигаль сказал, что уровень воды в пруду-охладителе находится на технически необходимой отметке.

В то же время сегодня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2,8 метра до отметки в 14,03 метра.

Новый пакет санкций ЕС против России

Напомним, что в ЕС сейчас ведется работа над 11 пакетом санкций против России, на фоне чего часть стран возобновила давление против ядерной промышленности страны. Позже стало известно, что Европейский Союз пока не намерен вводить санкции против российской государственной атомной компании "Росатом".

В рамках проекта следующего 11-го пакета санкций ЕС впервые предложил новый механизм с третьими странами, которые считаются причастными к обходу санкций против России, помогая ей импортировать товары двойного назначения.

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