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Підрив Каховської ГЕС: як українцям отримати допомогу за втрачений урожай

Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Українці можуть отримати грошову допомогу від держави за втрачений урожай через підрив Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Наприкінці минулого тижня Кабмін ухвалив Постанову "Про затвердження Порядку надання одноразової грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції за втрачений урожай".

Згідно із зазначеним Порядком, грошову допомогу можуть отримати мешканці Миколаївської та Херсонської областей, які мають у власності земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства та/або для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та/або земельну ділянку для індивідуального садівництва.

Яка допомога передбачена

"Розмір допомоги становить 3318 гривень за втрачений урожай овочів на 0,01 га. При цьому вона виплачуватиметься на площу не більше 0,2 га в Миколаївській області та 0,3 га - в Херсонській області", - йдеться у повідомленні.

Фото: Інфографіка (minre.gov.ua)

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня.

За даними Київської школи економіки, сума прямих збитків, спричинених підривом росіянами Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 млрд доларів.

За даними НБУ, підрив росіянами Каховської ГЕС передусім має значні гуманітарно-екологічні наслідки як для постраждалого регіону, так і для сусідніх. Вплив на економіку у 2023 році буде помірним.

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