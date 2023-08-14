Подрыв Каховской ГЭС: как украинцам получить помощь за потерянный урожай

В конце прошлой недели Кабмин принял Постановление "Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной помощи пострадавшему населению в результате подрыва Российской Федерацией плотины Каховской гидроэлектростанции за потерянный урожай".

Согласно указанному Порядку, денежную помощь могут получить жители Николаевской и Херсонской областей, которые имеют в собственности земельный участок для ведения личного крестьянского хозяйства и/или для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений и/или земельный участок для индивидуального садоводства.

Какая помощь предусмотрена

"Размер помощи составляет 3318 гривен за потерянный урожай овощей на 0,01 га. При этом она будет выплачиваться на площадь не более 0,2 га в Николаевской области и 0,3 га - в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Фото: Инфографика (minre.gov.ua)

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня.

По данным Киевской школы экономики, сумма прямого ущерба, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС, составляет по меньшей мере 2 млрд долларов.

По данным НБУ, подрыв россиянами Каховской ГЭС, прежде всего, имеет значительные гуманитарно-экологические последствия как для пострадавшего региона, так и для соседних. Воздействие на экономику в 2023 году будет умеренным.