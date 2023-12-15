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Підрив гранат у сільраді на Закарпатті розслідуватимуть як теракт

Фото: підрив гранат у сільраді на Закарпатті кваліфікуватимуть як теракт (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці порушать справу за фактом підриву гранат у сільраді на Закарпатті. Розслідуватимуть подію як терористичний акт.

Про це РБК-Україна повідомили власні джерела та прес-службу Нацполіції.

Як розповіли джерела видання у правоохоронних органах подію розслідуватимуть як терористичний акт. Чим займеться СБУ.

Підтвердження від правоохоронців

Згодом в Нацполіції повідомили, що слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. 

Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) ККУ, що є підслідністю СБУ.

Підрив гранат у сільраді на Закарпатті

Нагадаємо, що сьогодні на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільради депутат підірвав гранати під час засідання сесії.

Наразі відомо про 26 постраждалих, шестеро з них у тяжкому стані. Також повідомлялося, що медики реанімують чоловіка, який підірвав гранати.

Крім того, стало відомо і ім'я підривника, а мережі публікували кадри з місця подій.

Всі подробиці підриву в сільраді на Закарпатті - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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ЗакарпаттяТерактВибух