Підрив ГЕС. В Дніпропетровській області розповіли про ситуацію з водою

За словами Лукашука, наразі є 5 водоканалів, які підпорядковуються обласній раді та працюють в штатному режимі.

Завдяки ним низка районів залишається з водою. Серед них:

Дніпровський,

Камʼянський,

Новомосковський,

Павлоградський,

Синельниковський.

Нікопольський район

"Зараз працюємо над тим, щоб один з обласних водоканалів здійснював там наповнення резервуарів, певні напрацювання вже є", - пояснив глава ОВА.

В Нікопольському районі водопостачання припинене у Покрові, Марганці, частині Покровської громади, Томаківській, Мирівській, Червоногригорівській територіальних громадах.

Проте задля забезпечення потреб місцевих мешканців в дані громади організовано підвезення води.

"Нікополь з перебоями, знижено тиск, тому місцями може не бути води", - пояснив Лукашук.

Криворізький район

За словами глави ОВА в Криворізькому районі ситуація з водопостачанням трохи краща.

В Апостолівській та Софіївській громадах вода подаватиметься погодинно. В Софіївській до того ж заповнюють резервуари. В Грушівській громаді тим часом плануються відключення, але буде організовано підвезення води.

Доручення президента

"Президент України Володимир Зеленський доручив зробити все, щоб люди були з водою. З держбюджету для Дніпропетровської ОДА виділено 159,7 млн грн для здійснення заходів щодо забезпечення транспортування питної води", - повідомив Лукашук.

За його словами, Дніпропетровська обласна рада та депутатський корпус працюють з бізнесом, волонтерами та благодійниками для розв'язання питання допомоги місцевим жителям.

Підрив Каховської ГЕС

У Херсонській області вже четверту добу ведеться боротьба з наслідками ворожого підриву Каховської ГЕС. За останніми даними, у регіоні затоплено 48 населених пунктів, з них 34 - на підконтрольній Україні території, ще 14 - окуповані.

За ніч вода у Херсонській області відійшла на 20 см, а протягом ранку ще на 15 см.

Нагадаємо, що російські окупанти не дозволяються рятувальникам та правоохоронцям безпечно провести евакуацію у Херсонській області. Армія РФ обстрілює затоплені населені пункти під час рятувальних операцій.

Детальніше про наслідки техногенної катастрофи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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