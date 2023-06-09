Подрыв ГЭС. В Днепропетровской области рассказали о ситуации с водой

По словам Лукашука, сейчас есть 5 водоканалов, которые подчиняются областному совету и работают в штатном режиме.

Благодаря им ряд районов остается с водой. Среди них:

Днепровский,

Каменский,

Новомосковский,

Павлоградский,

Синельниковский.

Никопольский район

"Сейчас работаем над тем, чтобы один из областных водоканалов осуществлял там наполнение резервуаров, определенные наработки уже есть", - пояснил глава ОГА.

В Никопольском районе водоснабжение прекращено в Покрове, Марганце, части Покровской громады, Томаковской, Мировской, Червоногригорьевской территориальных громадах.

Однако для обеспечения потребностей местных жителей в данные громады организован подвоз воды.

"Никополь с перебоями, снижено давление, поэтому местами может не быть воды", - пояснил Лукашук.

Криворожский район

По словам главы ОГА в Криворожском районе ситуация с водоснабжением немного лучше.

В Апостоловской и Софиевской громадах вода будет подаваться почасово. В Софиевской к тому же заполняют резервуары. В Грушевской громаде тем временем планируются отключения, но будет организован подвоз воды.

Поручение президента

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил сделать все, чтобы люди были с водой. Из госбюджета для Днепропетровской ОГА выделено 159,7 млн грн для осуществления мероприятий по обеспечению транспортировки питьевой воды", - сообщил Лукашук.

По его словам, Днепропетровский областной совет и депутатский корпус работают с бизнесом, волонтерами и благотворителями для решения вопроса помощи местным жителям.

Подрыв Каховской ГЭС

В Херсонской области уже четвертые сутки ведется борьба с последствиями вражеского подрыва Каховской ГЭС. По последним данным, в регионе затоплено 48 населенных пунктов, из них 34 - на подконтрольной Украине территории, еще 14 - оккупированы.

За ночь вода в Херсонской области отошла на 20 см, а в течение утра еще на 15 см.

Напомним, что российские оккупанты не разрешаются спасателям и правоохранителям безопасно провести эвакуацию в Херсонской области. Армия РФ обстреливает затопленные населенные пункты в ходе спасательных операций.

Детальнее о последствиях техногенной катастрофы - читайте в материале РБК-Украина.

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