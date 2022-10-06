Підрив дамби і мінування. Росіяни продовжують тактику випаленої землі в Україні
Російські загарбники продовжують знищувати інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях. Так, під час відступу окупанти підірвали дамбу для підтоплення Райгородку у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"Як і раніше, російські окупанти використовують тактику випаленої землі в Україні. Так, під час чергового хаотичного відступу ворог здійснив підрив дамби, що спричинило підтоплення населеного пункту Райгородок", - сказано у повідомленні.
Окрім цього, російські загарбники у Кадіївці (Луганська область) масово знищують архіви та копії документів, особливо тих, що містять історію окупації.
В у Сватовому (Луганська область) окупанти вже замінували основні інфраструктурні об’єкти, будівлі та території.
Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти атакували Запоріжжя. Російські ракети потрапили до багатоповерхівок. У місті є масштабні руйнування, а під завалами перебувають люди.
Зранку росіяни завдали ракетного удару по одній із громад Шепетівського району Хмельницької області.
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