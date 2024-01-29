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Підприємців позбавлятимуть верифікації за порушення правил агроекспорту до деяких країн ЄС

Понеділок 29 січня 2024 22:49
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Підприємців позбавлятимуть верифікації за порушення правил агроекспорту до деяких країн ЄС Ілюстративне фото: підприємців позбавлятимуть верифікації за порушення правил агроекспорту до деяких країн ЄС (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Уряд ухвалив постанову, згідно з якою буде вдосконалено правила експорту окремих видів сільськогосподарської продукції, щоб запобігти зловживанням підприємців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Відтепер підприємство може бути виключене із переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу, якщо від Болгарії, Румунії, Словаччини, Угорщини чи Польщі надійде інформація, що продукція, завантажена для транзиту через ці країни, насправді залишилася в одній із цих країн", - заявив міністр агрополітики Микола Сольський.

За його словами, якщо в документах вказано, що соняшник їхав до Греції, але був проданий у Болгарії, то підприємець буде виключений з переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу. І повторно подати заяву на включення до переліку верифікованих суб’єктів зможе не раніше, ніж через шість місяців після виключення.

Експорт з України

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт української агропродукції до п'ятьох сусідніх з Україною країн. Проте Польща, Угорщина та Словаччина ввели односторонні заборони на державному рівні.

У відповідь на це Україна подала позови до Світової організації торгівлі.

При цьому в Україні та Польщі виражали впевненість в тому, що держави зможуть знайти рішення, яке влаштовувало б обох сторін.

Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна вводить новий механізм експорту зерна до сусідніх країн.

А нещодавно міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявляв, що Польща може передати контроль над експортом українського збіжжя Німеччині та Литві.

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