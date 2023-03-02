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Підприємців в Полтавській області викрили на мільйонних збитках при закупівлі зерна

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Полтавська область, Четвер 02 березня 2023 19:34
Підприємців в Полтавській області викрили на мільйонних збитках при закупівлі зерна Фото: підприємців викрили на мільйонних збитках (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 2 березня, НАБУ і САП викрили причетних до заподіяння 9,1 млн грн збитків при закупівлі зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

Сьогодні колишнім керівникам ДП "Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу" та Полтавської філії ДП "ЦСЕНСМ", а також бенефіціару та директору двох приватних компаній НАБУ і САП повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем.

За даними слідства, на початку 2020 року посадовці уклали договори на постачання приватним компаніям зерна майбутнього врожаю. Згодом підозрювані умисно внесли зміни до цих договорів - скасували пункт про вимогу враховувати ринкові ціни на момент поставки. В результаті зерно продали майже за вдвічі меншою за ринкову ціною. Цим держпідприємству заподіяли 9,1 мільйона гривень збитків.

У разі доведення їх вини, всім задіяним в злочині загрожує до шести років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, бенефіціару та керівнику приватної компанії додатково інкримінують пособництво.

Нагадаємо, сьогодні мера Полтави засудили за організацію розтрати понад півмільйона гривень.

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