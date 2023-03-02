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Предпринимателей в Полтавской области разоблачили на миллионных убытках при закупке зерна

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Полтавская область, Четверг 02 марта 2023 19:34
Предпринимателей в Полтавской области разоблачили на миллионных убытках при закупке зерна Фото: предпринимателей разоблачили на миллионном убытке (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 2 марта, НАБУ и САП разоблачили причастных к причинению 9,1 млн грн убытков при закупке зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

Сегодня бывшим руководителям ГП "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала" и Полтавскому филиалу ГП "ЦСЭНСМ", а также бенефициару и директору двух частных компаний НАБУ и САП сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

По данным следствия, в начале 2020 года чиновники заключили договоры на поставку частным компаниям зерна будущего урожая. Впоследствии подозреваемые умышленно внесли изменения в эти договоры – отменили пункт о требовании учитывать рыночные цены на момент поставки. В результате зерно продали почти по вдвое меньше рыночной цене. Этим госпредприятию причинили 9,1 миллиона гривен убытков.

В случае доказывания их вины, всем задействованным в преступлении грозит до шести лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Кроме того, бенефициару и руководителю частной компании дополнительно инкриминируют пособничество.

Напомним, сегодня мэра Полтавы осудили за организацию растраты более полумиллиона гривен.

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