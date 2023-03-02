Мера Полтави засудили за організацію розтрати понад півмільйона гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру .

За даними джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, мова про Олександра Мамая.

Сьогодні колегія суддів Вищого антикорупційного суду України затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та Полтавським міським головою.

Відповідно до вищевказаної угоди суд визнав Мамая винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що у підсумку завдало місцевому бюджету понад 570 тисяч гривень збитків.

У межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, встановлено, що мер Полтави, перебуваючи у змові з директором та бухгалтером комунальної організації "Інститут розвитку міста", влаштував на роботу 2 осіб, які фактично не виконували роботу на підприємстві, а здійснювали ведення домашнього господарства у помешканні міського голови та його близького оточення.

Для виплати вказаним особам зарплати, службові особи комунальної організації вносили до табелів обліку використання робочого часу недостовірні відомості, що у підсумку призвело до задання місцевому бюджету понад півмільйона гривень збитків.

Зважаючи, що мер міста відшкодував завдані збитки, повністю визнав свою провину та щиро кається, суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік.

Проте на підставі ст. 75 КК України суд звільнив Мамая від покарання з іспитовим строком 1 рік.

Крім того, за умовами угоди міський голова зобов’язується перерахувати у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - "Армія дронів" 2 мільйони гривень.

Разом з тим, інші обвинувачені у справі, а саме два виконавці та два пособники у розтраті коштів, також визнали свою провину та уклали угоди з прокурором, які теж затверджені судом. Відповідно до угоди їм призначено таке ж покарання.