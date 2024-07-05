Підприємці змушені підвищувати зарплати українцям, - НБУ

"Разом із підвищенням соціальних виплат і низькою інфляцією це сприяє подальшому зростанню реальних доходів населення", - йдеться в огляді.

За розрахунками НБУ, у червні середня зарплата в резюме зросла до 20,5 тисяч гривень, у вакансіях - до 19,5 тисяч гривень.

Ринок праці

За даними НБУ, погіршення економічної активності через дефіцит е/е зумовило послаблення попиту на працю, але пропозиція робочої сили сезонно зросла попри активізацію міграціїю.

Кількість нових вакансій на сайтах пошуку роботи практично не змінилася в червні (зазвичай вони сезонно зростають, зокрема завдяки старту жнив), а за опитуваннями бізнесу послаблення економічної активності зумовило й зменшення кількості працівників порівняно з травнем. Проте за окремими професіями (зокрема охорона, будівництво, робітничі спеціальності) спостерігається стійке збільшення кількості вакансій.

Кількість тих, хто шукає роботу, вимірювана кількістю резюме, незначно зросла, що переважно відображало вплив сезонності.

Водночас міграція за кордон у травні-червні активізувалася: кількість мігрантів зросла до 6,6 млн осіб станом на 13 червня 2024 року, за даними ООН, що могло бути пов’язано з дефіцитом е/е.

Зростає й адаптація мігрантів за кордоном, зокрема їх зайнятість, зазначають в НБУ.