Предприниматели вынуждены повышать зарплаты украинцам, - НБУ

"Вместе с повышением социальных выплат и низкой инфляцией это способствует дальнейшему росту реальных доходов населения", - говорится в обзоре.

По расчетам НБУ, в июне средняя зарплата в резюме выросла до 20,5 тысяч гривен, в вакансиях - до 19,5 тысяч гривен.

Рынок труда

По данным НБУ, ухудшение экономической активности из-за дефицита э/э обусловило ослабление спроса на труд, но предложение рабочей силы сезонно возросло несмотря на активизацию миграции.

Количество новых вакансий на сайтах поиска работы практически не изменилось в июне (обычно они сезонно растут, в частности, благодаря старту жатвы), а по опросам бизнеса ослабление экономической активности обусловило и уменьшение количества работников по сравнению с маем. Однако за отдельными профессиями (в частности, охрана, строительство, рабочие специальности) наблюдается устойчивое увеличение количества вакансий, говорится в обзоре.

Количество ищущих работу, измеряемое количеством резюме, незначительно возросло, что преимущественно отражало влияние сезонности.

В то же время миграция за границу в мае-июне активизировалась: количество мигрантов возросло до 6,6 млн человек по состоянию на 13 июня 2024 года, по данным ООН, что могло быть связано с дефицитом э/э.

Растет и адаптация мигрантов за границей, в том числе их занятость, отмечают в НБУ.