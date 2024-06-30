Підприємці в Україні можуть отримати грант до 15 тисяч доларів: які умови

Грант можуть отримати:

жінки-підприємиці ФОП/ТОВ/приватне підприємство з часткою участі понад 50%, які зареєстровані та діють в Україні;

бізнес має бути у галузі виробництва та переробки;

﻿﻿грантоотримувачі не повинні провадити діяльність на тимчасово окупованих територіях,

підприємиці не повинні мати заборгованостей перед держбюджетом і не мати притягнень до кримінальної відповідальності за корупцію;

﻿﻿бізнес повинен бути офіційно зареєстрованим та працювати.

Як зазначають в уряді, кошти можна спрямувати на придбання, доставку і монтаж виробничого устаткування, а також на купівлю програмного забезпечення і навчання (не більше 30% гранту).

Етапи отримання гранту:

подання заявки на участь у першому етапі;

розгляд заявки і запрошення до другого етапу;

подання плану розвитку і документів;

перевірка ділової репутації;

ухвалення рішення про надання гранту;

отримання гранту і розвиток виробництва.

Увага! Подати заявку для участі можна до 31 липня. Для цього потрібно заповнити форму на сайті.