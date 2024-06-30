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Підприємці в Україні можуть отримати грант до 15 тисяч доларів: які умови

Фото: українки можуть отримати грант для бізнесу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські підприємці можуть отримати до 15 тисяч доларів на розвиток власної справи. Грант можна отримати у рамках програми "Створюй".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Грант можуть отримати:

  • жінки-підприємиці ФОП/ТОВ/приватне підприємство з часткою участі понад 50%, які зареєстровані та діють в Україні;
  • бізнес має бути у галузі виробництва та переробки;
  • ﻿﻿грантоотримувачі не повинні провадити діяльність на тимчасово окупованих територіях,
  • підприємиці не повинні мати заборгованостей перед держбюджетом і не мати притягнень до кримінальної відповідальності за корупцію;
  • ﻿﻿бізнес повинен бути офіційно зареєстрованим та працювати.

Як зазначають в уряді, кошти можна спрямувати на придбання, доставку і монтаж виробничого устаткування, а також на купівлю програмного забезпечення і навчання (не більше 30% гранту).

Етапи отримання гранту:

  • подання заявки на участь у першому етапі;
  • розгляд заявки і запрошення до другого етапу;
  • подання плану розвитку і документів;
  • перевірка ділової репутації;
  • ухвалення рішення про надання гранту;
  • отримання гранту і розвиток виробництва.

Увага! Подати заявку для участі можна до 31 липня. Для цього потрібно заповнити форму на сайті.

Раніше РБК-Україна повідомляло, хто з українців може отримати грант у розмірі від 50 до 250 тисяч гривень на створення та розвиток бізнесу.

Більше про те, що таке гранти та як вони допомагають відкрити власну справу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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