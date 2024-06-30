Підприємці в Україні можуть отримати грант до 15 тисяч доларів: які умови

Українські підприємці можуть отримати до 15 тисяч доларів на розвиток власної справи. Грант можна отримати у рамках програми "Створюй".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Грант можуть отримати:
Як зазначають в уряді, кошти можна спрямувати на придбання, доставку і монтаж виробничого устаткування, а також на купівлю програмного забезпечення і навчання (не більше 30% гранту).
Етапи отримання гранту:
Увага! Подати заявку для участі можна до 31 липня. Для цього потрібно заповнити форму на сайті.
Раніше РБК-Україна повідомляло, хто з українців може отримати грант у розмірі від 50 до 250 тисяч гривень на створення та розвиток бізнесу.
Більше про те, що таке гранти та як вони допомагають відкрити власну справу - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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