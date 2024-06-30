Предприниматели в Украине могут получить грант до 15 тысяч долларов: какие условия

Украинские предприниматели могут получить до 15 тысяч долларов на развитие собственного дела. Грант можно получить в рамках программы "Создай".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Грант могут получить:
Как отмечают в правительстве, средства могут быть направлены на приобретение, доставку и монтаж производственного оборудования, а также на покупку программного обеспечения и обучения (не более 30% гранта).
Этапы получения гранта:
Внимание! Подать заявку можно до 31 июля. Для этого нужно заполнить форму на сайте.
Ранее РБК-Украина сообщало, кто из украинцев может получить грант в размере от 50 до 250 тысяч гривен на создание и развитие бизнеса.
Больше о том, что такое гранты и как они помогают открыть собственное дело - читайте в материале РБК-Украина.
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