UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підприємці можуть отримати фіндопомогу на відновлення бізнесу: як подати заявку

Фото: підприємці можуть отримати фіндопомогу на відновлення бізнесу (Віталій Носач, РБК-Україна))
Автор: Сергій Пишкін

50 українських підприємців, які постраждали від війни, можуть отримати гранти до 10 тисяч євро. Пріоритет надається компаніям, які виготовляють товари першої необхідності, або ж працюють у сфері охорони здоров'я, архітектури або інженерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дія".

Як пише пресслужба, термін подання заявок - до 25 серпня 2023 року. 

Які компанії можуть взяти участь: 

  • мають від 11 до 49 працівників;
  • власники компанії - громадяни України;
  • не працюють на тимчасово окупованих територіях;
  • не мають дочірніх компаній у Росії, білорусі та інших країнах із санкційного списку;
  • з річним доходом не більше ніж 10 млн євро;

На що можна витратити кошти: 

  • закупівлю матеріалів;
  • оренду приміщення;
  • зарплати працівникам;
  • лізинг обладнання;
  • релокацію бізнесу. 

Подати заявку можна за посиланням.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що підприємцям для підтримки становлення та розвитку різних сфер діяльності під час війни можуть виплатити від 600 тисяч гривень до 1,2 млн грн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
бизнесДия