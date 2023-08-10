Підприємці можуть отримати фіндопомогу на відновлення бізнесу: як подати заявку

50 українських підприємців, які постраждали від війни, можуть отримати гранти до 10 тисяч євро. Пріоритет надається компаніям, які виготовляють товари першої необхідності, або ж працюють у сфері охорони здоров'я, архітектури або інженерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " Дія ".

На що можна витратити кошти:

Як пише пресслужба, термін подання заявок - до 25 серпня 2023 року.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що підприємцям для підтримки становлення та розвитку різних сфер діяльності під час війни можуть виплатити від 600 тисяч гривень до 1,2 млн грн.

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