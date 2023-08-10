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Предприниматели могут получить финпомощь на восстановление бизнеса: как подать заявку

Фото: предприниматели могут получить финпомощь на возобновление бизнес (Виталий Носач, РБК-Украина))
Автор: Сергей Пышкин

50 украинских пострадавших от войны предпринимателей могут получить гранты до 10 тысяч евро. Приоритет предоставляется компаниям, которые производят товары первой необходимости или работают в сфере здравоохранения, архитектуры или инженерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дия".

Как пишет пресс-служба, срок подачи заявок - до 25 августа 2023 года. 

Какие компании могут принять участие: 

  • имеют от 11 до 49 работников;
  • владельцы компании - граждане Украины;
  • не работают на временно оккупированных территориях;
  • не имеют дочерних компаний в России, Беларуси и других странах из санкционного списка;
  • с годовым доходом не более 10 млн евро;

На что можно потратить средства: 

  • закупку материалов;
  • аренду помещения;
  • зарплаты работникам;
  • лизинг оборудования;
  • релокацию бизнеса. 

Подать заявку можно по ссылке.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что предпринимателям для поддержки становления и развития разных сфер деятельности во время войны могут выплатить от 600 тысяч гривен до 1,2 млн грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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