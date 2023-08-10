Предприниматели могут получить финпомощь на восстановление бизнеса: как подать заявку

50 украинских пострадавших от войны предпринимателей могут получить гранты до 10 тысяч евро. Приоритет предоставляется компаниям, которые производят товары первой необходимости или работают в сфере здравоохранения, архитектуры или инженерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Дия ".

На что можно потратить средства:

Как пишет пресс-служба, срок подачи заявок - до 25 августа 2023 года.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что предпринимателям для поддержки становления и развития разных сфер деятельности во время войны могут выплатить от 600 тысяч гривен до 1,2 млн грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.