Підписують маркером нашвидкоруч. Ігнат підтвердив дефіцит ракет в Росії

"Те, що противник має дефіцит це очевидно. Ракети, які вони застосовували восени та взимку датовані кінцем літа. На них були бірочки, що їх виробництво було нещодавно від їх застосування і знаходження уламків. Зараз вже знаходять ракети, випущені буквально весною, там квітень чи навіть травень", - розповів Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, деякі з ракет були випущені без відповідних маркувань. Водночас їх нашвидкоруч підписували маркером. Йдеться, наприклад, про "Калібри".

Гарна новина, як пояснив Ігнат, полягає в тому, що ворог застосовує снаряди "з коліс". Тобто те, що виготовили - одразу йде в хід.

"А із поганих новин це те, що вони продовжують виготовляти. Тобто мають запчастини. І поставки, мабуть, таки тривають", - додав речник.

Скільки ракет залишилось в Росії?

Згідно з даними джерел РБК-Україна, станом на 3 червня у росіян залишався наступний запас: