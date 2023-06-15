Підписують маркером нашвидкоруч. Ігнат підтвердив дефіцит ракет в Росії

Російська Федерація зіткнулась з дефіцитом ракет. Деякі зі снарядів нашвидкоруч були підписані маркером.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Повітряних сил Юрія Ігната під час брифінгу.
"Те, що противник має дефіцит це очевидно. Ракети, які вони застосовували восени та взимку датовані кінцем літа. На них були бірочки, що їх виробництво було нещодавно від їх застосування і знаходження уламків. Зараз вже знаходять ракети, випущені буквально весною, там квітень чи навіть травень", - розповів Ігнат.
За словами речника Повітряних сил, деякі з ракет були випущені без відповідних маркувань. Водночас їх нашвидкоруч підписували маркером. Йдеться, наприклад, про "Калібри".
Гарна новина, як пояснив Ігнат, полягає в тому, що ворог застосовує снаряди "з коліс". Тобто те, що виготовили - одразу йде в хід.
"А із поганих новин це те, що вони продовжують виготовляти. Тобто мають запчастини. І поставки, мабуть, таки тривають", - додав речник.
Згідно з даними джерел РБК-Україна, станом на 3 червня у росіян залишався наступний запас:
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