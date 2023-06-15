Подписывают маркером на скорую руку. Игнат подтвердил дефицит ракет в России

"То, что противник имеет дефицит это очевидно. Ракеты, которые они применяли осенью и зимой датированы концом лета. На них были бирочки, что их производство было недавно от их применения и нахождения обломков. Сейчас уже находят ракеты, выпущенные буквально весной, там апрель или даже май", - рассказал Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, некоторые из ракет были выпущены без соответствующих маркировок. В то же время их на скорую руку подписывали маркером. Речь идет, например, о "Калибрах".

Хорошая новость, как объяснил Игнат, заключается в том, что враг применяет снаряды "с колес". То есть то, что изготовили - сразу идет в ход.

"А из плохих новостей это то, что они продолжают изготавливать. То есть имеют запчасти. И поставки, видимо, таки продолжаются", - добавил спикер.

Сколько ракет осталось в России?

Согласно данным источников РБК-Украина, по состоянию на 3 июня у россиян оставался следующий запас: