Підписи ніби під копірку: Мін’юст США виправдовується через дивні "помилування" Трампа

Міністерство юстиції США опинилося в центрі скандалу після того, як у публічних документах із помилуваннями Дональда Трампа виявили майже ідентичні підписи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Свого часу Дональд Трамп досить жорстко критикував свого попередника Джо Байдена за використання автопідпису (autopen), називаючи таке підписання "недійсним" через великий ризик зловживань.

І от Мін’юст США опинилось в епіцентрі гучного скандалу через підписи Трампа "під копірку" під указами про помилування від 7 листопада.

Йдеться про помилування над колишнім гравцем "Нью-Йорк Метс" Деррілем Строберрі, екс-спікером Палати представників Теннессі Гленом Касадою та колишнім сержантом поліції Майклом Макмахоном.

Коли Міністерство юстиції США оприлюднило дану серію президентських помилувань Дональда Трампа, то виявилось, що підписи на них були практично ідентичні.

При цьому експерти з судово-медичної документації зазначили, що в реальності жодні два підписи не можуть бути абсолютно однаковими.

Тому після суспільного розголосу Міністерству юстиції довелось оновлювати документи. Там наголосили, що проблема виникла через "технічну помилку" та кадрові нюанси.

Зазначимо, що інцидент стався на тлі нового потоку помилувань, що охоплює політичних союзників Трампа, спонсорів його кампаній та інших осіб, засуджених за різні злочини.

Речники адміністрації заявили, що Трамп підписав усі помилування особисто, а зміни не впливають на легітимність рішень.

Юристи зазначають, що повторне публічне завантаження помилувань із відкоригованими підписами не впливає на їхню законність, оскільки ключовим є намір президента надати помилування. Цей випадок, однак, підняв дискусію про прозорість і контроль за процесом помилувань у США, зокрема в контексті порівняння з практикою попереднього президента.