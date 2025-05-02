Підписання угоди про надра та замах на Стерненка: новини за 1 травня

Україна і США підписали угоду про надра. Тим часом на волонтера Сергія Стерненка скоїли напад.

Більш детально про те, що сталося в четвер, 1 травня, - в матеріалі РБК-Україна .

Україна і США підписали угоду про надра

Україна і Сполучені Штати Америки підписали угоду про економічне співробітництво ("угоду про надра").

Свої підписи поставили перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко та глава Мінфіну США Скотт Бессент.

На волонтера Стерненка напали

На українського волонтера Сергія Стерненка скоїли напад. Він поранений, а нападницю було затримано.

Волонтер у своєму Telegram-каналі повідомив, що його прооперували. Куля пройшла навиліт і не зачепила життєво важливі органи.

Арестович у списку. Зеленський затвердив новий пакет санкцій

Президент України Володимир Зеленський затвердив санкції проти низки фізосіб. Серед них колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.

Згідно з указом глави української держави, санкції було введено проти дев'яти осіб.

Трамп делікатно "прибрав" Волца з посади: що придумав цього разу

Майк Волц залишив посаду радника з національної безпеки президента США Дональда Трампа. Його обов'язки виконуватиме Марко Рубіо.

"Я радий повідомити, що висуваю Майка Волца на посаду наступного посла Сполучених Штатів в Організації Об'єднаних Націй", - написав президент Дональд Трамп.

У Трампа готують перший продаж зброї Україні: Конгресу дали "зелене світло"

Держдепартамент США передав до Конгресу повідомлення про ліцензію на експорт зброї Україні. Сума контакту - 50 млн доларів або більше.

Повідомлення направили до комітету Сенату з міжнародних відносин на підставі Закону про контроль за експортом озброєнь.