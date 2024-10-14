Підпалювали об'єкт УЗ. Правоохоронці затримали групу неповнолітніх, їм загрожує довічне

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось

Російські спецслужби діяли через 15-річного мешканця Ніжинського району. Останній активно шукав "легкого заробітку" через Telegram-канали.

За інструкцією ворога фігурант залучив до діяльності двох однокласників й ще одного неповнолітнього знайомого.

"Для виконання ворожих завдань підлітки спочатку встановлювали геолокації залізничного обладнання, а потім підпалювали його за допомогою легкозаймистої суміші. У такий спосіб вони пошкодили релейну шафу, яка відповідає за безпечний рух поїздів на стратегічно важливій ділянці залізниці", - пишу СБУ.

Чотирьох підпалювачів було затримано по гарячих слідах.

Що загрожує

Затриманим повідомили про підозру за статтями ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України - диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

"...замість грошей з Росії їм загрожує довічне ув’язнення", - пише СБУ.

Наразі усі четверо перебувають під вартою.