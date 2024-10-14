Поджигали объект УЗ. Правоохранители задержали группу несовершеннолетних, им грозит пожизненное

Правоохранители нейтрализовали группу несовершеннолетних поджигателей, которые уничтожали релейные шкафы "Укрзализныци" в Черниговской области. Задержанные выполняли заказы российских спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

Российские спецслужбы действовали через 15-летнего жителя Нежинского района. Последний активно искал "легкого заработка" через Telegram-каналы.

По инструкции врага фигурант привлек к деятельности двух одноклассников и еще одного несовершеннолетнего знакомого.

"Для выполнения вражеских задач подростки сначала устанавливали геолокации железнодорожного оборудования, а затем поджигали его с помощью легковоспламеняющейся смеси. Таким образом они повредили релейный шкаф, который отвечает за безопасное движение поездов на стратегически важном участке железной дороги", - пишу СБУ.

Четыре поджигателя были задержаны по горячим следам.

Что угрожает

Задержанным сообщили о подозрении по статьям ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины - диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

"...вместо денег из России им грозит пожизненное заключение", - пишет СБУ.

Сейчас все четверо находятся под стражей.