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Поджигали объект УЗ. Правоохранители задержали группу несовершеннолетних, им грозит пожизненное

Понедельник 14 октября 2024 13:52
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Поджигали объект УЗ. Правоохранители задержали группу несовершеннолетних, им грозит пожизненное Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правоохранители нейтрализовали группу несовершеннолетних поджигателей, которые уничтожали релейные шкафы "Укрзализныци" в Черниговской области. Задержанные выполняли заказы российских спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

Российские спецслужбы действовали через 15-летнего жителя Нежинского района. Последний активно искал "легкого заработка" через Telegram-каналы.

По инструкции врага фигурант привлек к деятельности двух одноклассников и еще одного несовершеннолетнего знакомого.

"Для выполнения вражеских задач подростки сначала устанавливали геолокации железнодорожного оборудования, а затем поджигали его с помощью легковоспламеняющейся смеси. Таким образом они повредили релейный шкаф, который отвечает за безопасное движение поездов на стратегически важном участке железной дороги", - пишу СБУ.

Четыре поджигателя были задержаны по горячим следам.

Что угрожает

Задержанным сообщили о подозрении по статьям ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины - диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

"...вместо денег из России им грозит пожизненное заключение", - пишет СБУ.

Сейчас все четверо находятся под стражей.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ в это время также задержала двух агентов российских спецслужб, которые устанавливали скрытые камеры для корректировки огня в Полтавской и Сумской областях.

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Служба безопасности Украины Черниговская область Укрзализныця
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