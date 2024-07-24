Підпалив військове авто на замовлення ФСБ: правоохоронці затримали агента-рецедивіста

Правоохоронці затримали рецидивіста у Рівному. Чоловік на замовлення ФСБ підпалив службовий пікап ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ у Telegram .

"Служба безпеки та Національна поліція затримали ще одного поплічника ФСБ, який готував нову серію підпалів авто Сил оборони на заході України. Зловмисником виявився рецидивіст з Рівненської області", - зазначають у відомстві.

Рецидивіст зі стажем

У СБУ інформують, що раніше фігурант відбував покарання за вчинення грабежів та крадіжок, через що потрапив у поле зору російської спецслужби.

ФСБ дистанційно залучила його до співпраці та в обмін на грошову винагороду поставила завдання на підпал автотехніки ЗСУ.

"Для виконання ворожого завдання фігурант вночі обходив територію обласного центру, де намагався виявити припарковані авто українських захисників", - повідомили правоохоронці.

Йому вдалося підпалити один зі службових пікапів ЗСУ, після чого правоохоронці "по гарячих слідах" затримали зловмисника.

Відзняв відео для звіту

Чоловік відзняв підпал на відео, щоб надіслати своєму російському куратору, з яким спілкувався в анонімному чаті в Telegram.

"Спецслужби РФ планували використати це відео для підготовки спеціальних інформаційних операцій (СІО) про нібито наявність антиукраїнського підпілля на заході нашої держави", - зазначають в СБУ.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами злочинних дій. Також у нього виявлено легкозаймисті суміші та банківську картку, на яку він сподівався отримати грошову "винагороду" від ФСБ.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили ворожому поплічнику про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань)", - йдеться у повідомленні відомства.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.