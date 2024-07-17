СБУ затримала жінку, яка "зливала" росіянам локації блокпостів поблизу Харкова
СБУ затримала інформаторку РФ. Вона "зливала" окупантам локації українських блокпостів поблизу Харкова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну російську інформаторку на Харківщині. Вона передавала агресору місця базування українських військ, які залучені до оборони Харкова", - йдеться у повідомленні.
Зловмисниця об’їжджала східні околиці міста, де приховано фіксувала локації блокпостів та укріпрайонів ЗСУ. Також вона намагалася встановити орієнтовну кількість особового складу та бойової техніки на території військових об’єктів.
Отримані відомості інформаторка "зливала" в Telegram-канал, який адмініструють представники російської розвідки.
"Служба безпеки завчасно викрила підривну діяльність фігурантки і затримала її у власному помешканні. За даними слідства, ворожою поплічницею виявилася 36-річна лаборантка з поліклініки у передмісті Харкова", - додали в СБУ.
Маючи прокремлівські погляди, вона шукала "виходи" на спецслужби РФ для співпраці у війні проти України. Для цього публікувала закриту інформацію в російських пабліках, які окупанти використовують для збору розвідданих про підрозділи ЗСУ.
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років тюрми.
Затримання агентів РФ у Харкові
З початку повномасштаабного вторгнення РФ в Україну, СБУ постійно затримує агентів російських спецслужб. Харків не є виключенням.
Наприклад, правоохоронці затримали зрадницю, яка працювала у дитсадку і коригувала ракетні удари по Харкову.
Крім того, днями СБУ затримала подружжя агентів ФСБ, які готували ракетні удари по Харківський і Сумській областях. Тепер їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
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