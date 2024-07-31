Підпалили авто військового: у Дніпропетровській області затримали двох неповнолітніх

Як встановило слідство, на рахунку підозрюваних - підпал двох автомобілів, які належать діючому військовослужбовцю та волонтеру.

Злочини сталися 26 червня та 4 липня у місті Кам’янське. В результаті злочинних дій підозрюваних вогнем була пошкоджена передня частина автомобілів - моторний відсік, капот та фари. З місць злочинів вилучено речові докази, за якими проведено ряд судових експертиз.

Правоохоронці також провели комплекс слідчих та оперативних заходів та встановили осіб, причетних до підпалів. Ними виявились 17-річні хлопець та дівчина, мешканці Кам’янського. Напередодні скоєння злочинів вони купували у магазинах легкозаймисту речовину, а вночі - палили військові автомобілі.

Фото: у Дніпропетровській області затримали двох неповнолітніх, які підпалили авто військового (npu.gov.ua)

Обом неповнолітнім вручено повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до десяти років ув’язнення.

Наразі тривають слідчі заходи. Правоохоронці встановлюють замовників злочину та перевіряють версію вчинення підпалів на замовлення спецслужб Росії.