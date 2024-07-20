У Львові затримали двох осіб, які підпалювали авто військових за гроші

У Львові працівники поліції затримали двох осіб, які за "швидкі" та "легкі" гроші палили авто військовослужбовців.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицкьий, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Спільно з ГУНП у Львівській області затримали по гарячих слідах двох осіб, які палили автомобілі військових на замовлення", - йдеться у повідомленні.

Зараз СБУ має достатньо доказів їхніх дій. Під час обшуків у затриманих слідчі виявили мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з куратором, а також розпалюючі суміші, підготовлені для вчинення наступних злочинів.

Їм обом вже повідомили про підозру за частиною 1 статті 114-1 (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) Кримінального кодексу України

"Продовжуємо виявляти та затримувати поплічників ворога. Відповідатимуть всі", - додав Білошицкьий.