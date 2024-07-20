У Львові затримали двох осіб, які підпалювали авто військових за гроші
У Львові працівники поліції затримали двох осіб, які за "швидкі" та "легкі" гроші палили авто військовослужбовців.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицкьий, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Спільно з ГУНП у Львівській області затримали по гарячих слідах двох осіб, які палили автомобілі військових на замовлення", - йдеться у повідомленні.
Зараз СБУ має достатньо доказів їхніх дій. Під час обшуків у затриманих слідчі виявили мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з куратором, а також розпалюючі суміші, підготовлені для вчинення наступних злочинів.
Їм обом вже повідомили про підозру за частиною 1 статті 114-1 (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) Кримінального кодексу України
"Продовжуємо виявляти та затримувати поплічників ворога. Відповідатимуть всі", - додав Білошицкьий.
Не перший випадок підпалу
Зазначимо, що випадки підпалу авто українських військових останнім часом вже не є рідкістю. Так, днями раніше у Рівному затримали чоловіка, який займався підпалом авто українських військових за винагороду від росіян. Чи отримав він гроші, наразі невідомо. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
У Дніпрі минулого місяця невідомі також підпалили автомобіль військових. Поліція розпочала розслідування та пошук злочинців.
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