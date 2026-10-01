Підпали та диверсії: генсек НАТО попередив Європу про нову хвилю гібридних атак Росії

За його словами, Кремль наразі випробовує безпеку всієї Європи, тому союзникам необхідно залишатися пильними та бути готовими до тривалої кампанії ворожих дій.

"Ми бачимо, як Росія випробовує нас по всій Європі. Ми повинні бути готові до того, що кампанія ворожих дій Росії проти союзників триватиме. Ми всі повинні залишатися пильними й готовими до реагування", - наголосив Рютте.

Цю позицію підтримали канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен. Вони підкреслили, що Європа не піддасться залякуванню, а їхні країни вже посилюють співпрацю у сфері розвідки до безпрецедентного рівня.

Мета провокацій та ядерний шантаж

Зазначається, що Москва проводить кампанію гібридної війни на тлі п’ятого року повномасштабного вторгнення в Україну. Вдаючись до підпалів, диверсій на промислових об’єктах та замахів, Кремль намагається підірвати підтримку Києва з боку західних партнерів.

Заяви лідерів прозвучали на тлі чергових ядерних погроз Росії через Калінінград. Москва заявила про готовність застосувати весь свій арсенал озброєнь для захисту цього ексклаву, якщо Альянс спробує відрізати його від решти території РФ.

Водночас Рютте закликав європейців не піддаватися паніці через чергові заяви Кремля, наголосивши на повній готовності НАТО до захисту своїх кордонів.

"Зберігайте спокій, дійте далі та продовжуйте підтримувати Україну. Зберігайте спокій, адже ми маємо для цього всі необхідні ресурси. Ми здатні захистити кожен сантиметр території союзників", - підкреслив він.