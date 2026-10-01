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Поджоги и диверсии: генсек НАТО предупредил Европу о новой волне гибридных атак России

17:37 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Марк Рютте (Getty Images)

Европа должна быть готова к систематическим российским диверсиям, поджогам и гибридным атакам. В то же время союзники должны сохранять спокойствие и продолжать поддержку Украины.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, Кремль сейчас испытывает безопасность всей Европы, поэтому союзникам необходимо оставаться бдительными и быть готовыми к длительной кампании вражеских действий.

"Мы видим, как Россия испытывает нас по всей Европе. Мы должны быть готовы к тому, что кампания вражеских действий России против союзников будет продолжаться. Мы все должны оставаться бдительными и готовыми к реагированию", - подчеркнул Рютте.

Эту позицию поддержали канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Нидерландов Роб Еттен. Они подчеркнули, что Европа не поддастся запугиванию, а их страны уже усиливают сотрудничество в сфере разведки до беспрецедентного уровня.

Цель провокаций и ядерный шантаж

Отмечается, что Москва проводит кампанию гибридной войны на фоне пятого года полномасштабного вторжения в Украину. Прибегая к поджогам, диверсиям на промышленных объектах и покушениям, Кремль пытается подорвать поддержку Киева со стороны западных партнеров.

Заявления лидеров прозвучали на фоне очередных ядерных угроз России из-за Калининграда. Москва заявила о готовности применить весь свой арсенал вооружений для защиты этого эксклава, если Альянс попытается отрезать его от остальной территории РФ.

В то же время Рютте призвал европейцев не поддаваться панике из-за очередных заявлений Кремля, отметив полную готовность НАТО к защите своих границ.

"Сохраняйте спокойствие, действуйте дальше и продолжайте поддерживать Украину. Сохраняйте спокойствие, ведь мы имеем для этого все необходимые ресурсы. Мы способны защитить каждый сантиметр территории союзников", - подчеркнул он.

Напомним, Литва сообщила о получении информации о возможной подготовке Россией операций "под чужим флагом". По данным литовской разведки, Москва может таким образом проверять готовность НАТО к реагированию.

Отметим, датская разведка предупредила о возможном усилении Россией гибридных атак против стран НАТО в ближайшие месяцы. Также не исключается возможность проведения ограниченной военной операции.

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