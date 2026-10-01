Поджоги и диверсии: генсек НАТО предупредил Европу о новой волне гибридных атак России

По его словам, Кремль сейчас испытывает безопасность всей Европы, поэтому союзникам необходимо оставаться бдительными и быть готовыми к длительной кампании вражеских действий.

"Мы видим, как Россия испытывает нас по всей Европе. Мы должны быть готовы к тому, что кампания вражеских действий России против союзников будет продолжаться. Мы все должны оставаться бдительными и готовыми к реагированию", - подчеркнул Рютте.

Эту позицию поддержали канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Нидерландов Роб Еттен. Они подчеркнули, что Европа не поддастся запугиванию, а их страны уже усиливают сотрудничество в сфере разведки до беспрецедентного уровня.

Цель провокаций и ядерный шантаж

Отмечается, что Москва проводит кампанию гибридной войны на фоне пятого года полномасштабного вторжения в Украину. Прибегая к поджогам, диверсиям на промышленных объектах и покушениям, Кремль пытается подорвать поддержку Киева со стороны западных партнеров.

Заявления лидеров прозвучали на фоне очередных ядерных угроз России из-за Калининграда. Москва заявила о готовности применить весь свой арсенал вооружений для защиты этого эксклава, если Альянс попытается отрезать его от остальной территории РФ.

В то же время Рютте призвал европейцев не поддаваться панике из-за очередных заявлений Кремля, отметив полную готовность НАТО к защите своих границ.

"Сохраняйте спокойствие, действуйте дальше и продолжайте поддерживать Украину. Сохраняйте спокойствие, ведь мы имеем для этого все необходимые ресурсы. Мы способны защитить каждый сантиметр территории союзников", - подчеркнул он.