Підпал будинку Стармера: ще одному підозрюваному висунули обвинувачення

У суботу, 18 травня громадянина Румунії 26-річного Станіслава Карпюка, який проживає в Ромфорді (східний Лондон), заарештували в аеропорту Лутон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Його звинувачують у причетності до серії підпалів, один з яких пов’язаний із будинком, де раніше мешкав прем'єр Британії Кір Стармер.
Карпюка звинувачують у змові з метою навмисного підпалу чужого майна із загрозою життю.
За даними прокуратури, підозрюваний діяв у змові з іншим чоловіком - 21-річним Романом Лавриновичем, а також із невстановленими особами.
Усі три інциденти сталися протягом кількох днів у Лондоні. 8 травня підпалили автомобіль на вулиці, де раніше жив Стармер.
Потім, 11 травня в Іслінгтоні сталася ще одна пожежа біля багатоквартирного будинку.
А вже 12 травня вранці загорівся будинок у Кентіш-Тауні - за даними ЗМІ, саме там раніше проживав Кір Стармер до переїзду на Даунінг-стріт.
За допомогою російського перекладача Карпюк, який народився в Україні, говорив лише для того, щоб підтвердити свою особу на короткому слуханні.
Прокурори повідомили, що підозрюваний під час допиту в поліції не дав жодних коментарів. Його залишили під вартою.
Адвокат Карпюка заявив, що його клієнт мешкає у Великій Британії вже дев’ять років і навчається в університеті в Кенті. Він заперечує свою присутність на місцях жодної з пожеж.
Нагадаємо, 12 травня в столиці Британії сталася пожежа в будинку прем'єра країни Кіра Стармера. В поліції тоді розповіли, що в результаті інциденту обійшлося без постраждалих.
Йдеться про пожежу в будинку в Кентіш-Тауні (Лондон), де Стармер жив до того, як став прем'єр-міністром. Чиновник тоді переїхав на Даунінг-стріт, 10.
В поліції Лондона розповіли, що в результаті пожежі був пошкоджений під’їзд до помешкання. Відомо, що даний об'єкт нерухомості був зданий в оренду.
Зауважимо, що за чотири дні до цього, 8 травня, на тій же вулиці був підпалений автомобіль, також пов'язаний зі Стармером.
Крім того, 11 травня лондонські пожежники загасили невелику пожежу біля вхідних дверей будинку, переобладнаного під квартири, у сусідньому районі - Іслінгтон. За даними британських ЗМІ, Стармер жив там у 1990-х роках.
13 травня стало відомо, що у Лондоні затримали 21-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі будинку, пов’язаного зі Стармером. Він міг кинути у будівлю "коктейль Молотова".
14 травня повідомлялося, що британська поліція розслідує причетність "ворожої держави" до даного інциденту з підпалом.
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