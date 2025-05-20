Підпал будинку Стармера: ще одному підозрюваному висунули обвинувачення

Його звинувачують у причетності до серії підпалів, один з яких пов’язаний із будинком, де раніше мешкав прем'єр Британії Кір Стармер.

Карпюка звинувачують у змові з метою навмисного підпалу чужого майна із загрозою життю.

За даними прокуратури, підозрюваний діяв у змові з іншим чоловіком - 21-річним Романом Лавриновичем, а також із невстановленими особами.

Усі три інциденти сталися протягом кількох днів у Лондоні. 8 травня підпалили автомобіль на вулиці, де раніше жив Стармер.

Потім, 11 травня в Іслінгтоні сталася ще одна пожежа біля багатоквартирного будинку.

А вже 12 травня вранці загорівся будинок у Кентіш-Тауні - за даними ЗМІ, саме там раніше проживав Кір Стармер до переїзду на Даунінг-стріт.

За допомогою російського перекладача Карпюк, який народився в Україні, говорив лише для того, щоб підтвердити свою особу на короткому слуханні.

Прокурори повідомили, що підозрюваний під час допиту в поліції не дав жодних коментарів. Його залишили під вартою.

Адвокат Карпюка заявив, що його клієнт мешкає у Великій Британії вже дев’ять років і навчається в університеті в Кенті. Він заперечує свою присутність на місцях жодної з пожеж.